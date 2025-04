V celjski bolnišnici zanikajo plačilo pravnih storitev za predsednika sveta zavoda Subotiča

Ljubljana, 14. aprila - V celjski bolnišnici zatrjujejo, da niso plačali nobenih storitev za predsednika sveta zavoda Tomaža Subotiča. Pravno mnenje, ki so ga naročili pri odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič in zanj dobili račun leta 2023, se je nanašalo na podjemne pogodbe radiologov, so za STA zapisali po nedeljskem poročanju POP TV, po katerem je Subotič odstopil.