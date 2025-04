Kralji se bodo še borili za prednost domačega terena

New York, 14. aprila - Edmonton Oilers so ohranili možnost za prednost domačega ledu v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL z zmago nad Winnipeg Jets. Kanadčani so trenutno tretji v pacifiški skupini, a bi z zmago v neposrednem dvoboju z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja vseeno še lahko prehiteli Kalifornijce.