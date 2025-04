Poraz Jeseničanov po podaljšku, Zell am See le še zmago oddaljen od uspeha

Jesenice, 13. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se v finalni seriji alpske lige znašli v zaostanku v zmagah z 1:3, potem ko so danes na domačem ledu proti Zell am Seeju klonili po podaljšku s 3:4 (1:2, 1:1, 1:0; 0:1). Avstrijska ekipa je zdaj zelo blizu naslovu, saj moštvi v finalu igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v torek v Avstriji.