Praga Teje Oblak osvojila košarkarsko evroligo

Zaragoza, 13. aprila - Košarkarice Prage, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska kapetanka Teja Oblak, so letošnje zmagovalke evrolige, potem ko so na finalni tekmi zaključnega turnirja v Zaragozi premagale turški Mersin s 66:53 (24:17, 42:29, 49:42). Oblak je za češko ekipo v 27:37 minute dosegla točko, zbrala pa je tudi pet podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.