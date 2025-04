Zunanje ministrstvo obsodilo napad na bolnišnico v Gazi

Ljubljana, 13. aprila - Slovenija odločno obsoja napade na bolnišnice v Gazi, vključno z bolnišnico Al Ahli, in je zaskrbljena zaradi napovedi o okrepljenih vojaških operacijah, je danes na omrežju X sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Ob tem je pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja in rešitvi dveh držav.