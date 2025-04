Po Sloveniji usposabljanje ob vojaških letališčih in začetek vaje Skok

Cerklje na Gorenjskem/Postojna/Vrhnika/Borovnica, 14. aprila - Na območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in vadišča v Postojni se bo danes začelo usposabljanje v okviru mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. V tem času bodo ta območja preletavala letala in helikopterji. Na Vrhniki in v Borovnici pa se bo medtem začela vojaška vaja Skok.