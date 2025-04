Vreme: Pretežno oblačno, občasno bo deževalo

Ljubljana, 13. aprila - Ponoči bo pretežno oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju večinoma šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma oblačno. Občasno bo rahlo deževalo, pogosteje na jugu in zahodu. Na severovzhodu bo večinoma suho. Ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

V noči na torek se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo. Več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu. V torek popoldne bo dež v večjem delu države postopno ponehal, le ponekod na zahodu bo občasno še deževalo, na vzhodu pa se bo delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju zmeren do močan jugo.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo vetrovno.

V četrtek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.