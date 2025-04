Za naslov v ženski konkurenci spet Kajuh-Slovan in Kema Murexin

Ljubljana, 13. aprila - Tudi v drugih polfinalnih tekmah končnice 1. SNTL za ženske sta zmagali ekipi, ki sta bili uspešni že pred tednom dni. Namiznoteniške igralke Kajuh-Slovana so bile po zmagi v Izoli tudi doma s 6:1 boljše od Arrigonija. Pucončanke pa so doma premagale Fužinar Interdiskont premagale s 6:4, na Ravnah pa so bile še bolj prepričljive in slavile s 6:2.