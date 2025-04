Klara Lukan bronasta na EP v cestnih tekih na 10 km

Bruselj/Leuven, 13. aprila - Šentjernejčanka Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Zmagala je olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti iz Italije (31:10).