V Atenah po izgredih aretirali 70 ljudi

Atene, 13. aprila - V središču Aten so ponoči izbruhnili nasilni izgredi, ko so neznanci v policijsko postajo metali molotovke, pirotehnična sredstva in kamenje. Več vozil v bližini je zagorelo. Policija je s solzivcem razgnala množico in aretirala več kot 70 ljudi. Najmanj ena oseba je bila lažje ranjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.