Vreme: Danes bo oblačno

Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva in popoldne bo ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo večinoma oblačno. Občasno bo rahlo deževalo, pogosteje na jugu in zahodu. Na severovzhodu bo večinoma suho. Ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 6, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na vzhodu do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo. Obilnejše padavine bodo v hribovitih krajih na zahodu. V torek čez dan bo dež postopno ponehal, ponekod na vzhodu se bo delno zjasnilo. Še bo vetrovno. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Hladna fronta se severno od Alp pomika proti vzhodu. K nam od jugozahoda doteka vse bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes zjutraj in dopoldne se bo od zahoda pooblačilo, v krajih vzhodno od nas bo večji del dneva še sončno. Dopoldne se bodo v Furlaniji-Julijski krajini začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne razširile tudi nad severni Jadran. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

V ponedeljek bo večinoma oblačno, le ponekod v krajih vzhodno od nas bodo še krajša sončna obdobja. V krajih zahodno in južno od nas bo pogosto deževalo, drugod pa bo padavin malo. V Panonski nižini bo pihal jugozahodnik, ob Jadranu pa jugo, ki se bo popoldne krepil.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev naraščala. Popoldne in tudi v ponedeljek bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.