Izidi rokometnih kvalifikacij za žensko SP 2025

Ljubljana, 13. aprila - Izidi rokometnih kvalifikacijskih tekem za nastop na ženskem svetovnem prvenstvu na Nizozemskem in v Nemčiji 2025.

* Izidi: - povratne tekme: 1. tekme - četrtek, 10. april: Izrael - *Islandija 21:31 (11:16) 29:37 - sobota, 12. april: *Črna gora - Portugalska 30:26 (16:13) 31:19 Severna Makedonija - *Poljska 21:23 (10:10) 18:22 - nedelja, 13. april: *Španija - Hrvaška 23:17 (9:7) 26:27 Litva - *Ferski otoki 30:29 (14:11) 26:36 Slovaška - *Švica 24:30 (12:14) 22:38 Kosovo - *Švedska 24:43 (9:24) 16:51 *Romunija - Italija 31:17 (14:11) 30:21 *Srbija - Slovenija 33:31 (16:16) 29:29 Turčija - *Avstrija 25:30 (11:14) 29:36 Ukrajina - *Češka 27:26 (11:15) 19:35

* Opomba: reprezentance, označene z zvezdico *, so se uvrstile na letošnji zaključni turnir med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem