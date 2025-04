Drugi zaporedni prvenstveni remi Arsenala

London, 12. aprila - Nogometaši Arsenala so v 32. krogu angleškega nogometnega prvenstva še drugič zapovrstjo igrali neodločeno. Po remiju proti Evertonu v gosteh so tokrat le do točke prišli na domačem igrišču, preostali dve jim je preprečil Brentford. Arsenal na drugem mestu prvenstvene razpredelnice zdaj s tekmo več za vodilnim Liverpoolom zaostaja deset točk.