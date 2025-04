Liza Šajn 11. v polmaratonu na EP v Belgiji

Leuven/Bruselj, 12. aprila - Liza Šajn je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki poteka v Bruslju in Leuvenu, v polmaratonu zasedla 11. mesto s časom 1:12:53. Zmagala je Chloe Herbiet, domačinka iz Belgije, z 1:10:43; uradni časi so bili spremenjeni, saj so ženske začele teči za atleti. Na 21 km je tekel tudi drugi Slovenec, Jakob Medved je bil 47. z 1:10:56.