Alcaraz in Musetti za naslov v Monte Carlu

Monte Carlo, 12. aprila - Španec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti sta finalista teniškega turnirja v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,1 milijona evrov. Druopostavljeni Alcaraz je v polfinalu s 7:6 in 6:4 premagal rojaka Alejandra Davidovicha Fokino, 13. nosilec Musetti pa je bil z 1:6, 6:4 in 7:6 boljši od osmpostavljenega Avstralca Alexa de Minaura.