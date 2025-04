Delegaciji Irana in ZDA zaključili pogovore o jedrskem sporazumu, nadaljevanje čez teden dni

Maskat, 12. aprila - Delegaciji Irana in ZDA, ki sta ju vodila zunanji minister Abas Aragči in posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff, sta danes v Omanu zaključili pogovore o iranskem jedrskem programu. Aragči je napovedal, da bodo s pogajanji nadaljevali prihodnjo soboto. Po navedbah posrednikov iz Omana so pogovori potekali v "prijateljskem vzdušju".