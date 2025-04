V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je povesila stropna konstrukcija

Ljubljana, 12. aprila - V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je zjutraj povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Na tla je padlo nekaj stropnih plošč, a linija ni bila poškodovana, prav tako ne vzorci in tudi noben od zaposlenih. Zaradi varnosti so laboratorij zaprli. Zagotovljene so nadomestne laboratorijske zmogljivosti.