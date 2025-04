Vreme: Ponoči se bo od zahoda pričelo oblačiti

Ljubljana, 12. aprila - Zvečer in sprva ponoči bo še jasno, proti jutru pa se bo od zahoda pričelo oblačiti. Na severovzhodu bo še pihal veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija.., je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo zjutraj se bo od zahoda povsod pooblačilo. Sredi dneva bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje na zahodu. Na severovzhodu bo večinoma suho. Ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti jugozahodni veter. V noči na torek se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo. Obilnejše padavine bodo v hribovitih krajih na zahodu. V torek čez dan bo dež nekoliko oslabel in ponekod na vzhodu tudi ponehal. Še bo vetrovno in razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se je pomaknilo nad Balkan. S šibkim severovzhodnim vetrom nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši, a še vedno suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo bo v krajih vzhodno od nas še jasno, drugod se bo od zahoda pričelo oblačiti. V nedeljo zjutraj in dopoldne se bo od zahoda povsod pooblačilo, v krajih vzhodno od nas bo do sredine dneva še sončno. Dopoldne se bodo v Furlaniji-Julijski krajini začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne razširile tudi nad severni Jadran. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.