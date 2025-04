Ob drugem dnevu provladnega shoda v Beogradu tudi študentski protesti v Novem Pazarju

Beograd/Novi Pazar, 12. aprila - V Beogradu danes poteka drugi dan tridnevnega shoda Ne damo Srbije, h kateremu so v začetku tedna pozvale oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta bo drevi nagovoril udeležence shoda, pred tem pa so se zvrstili nagovori njegovih podpornikov. V Novem Pazarju so se medtem znova zbrali tudi študentski protestniki, poročajo srbski mediji.