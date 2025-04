Tehnične težave v centralnem laboratoriju UKC Ljubljana

Ljubljana, 12. aprila - V centralnem laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana imajo večje tehnične težave. Zaradi tega lahko prihaja do podaljšanja pri obravnavah v urgentnem centru, so sporočili iz UKC Ljubljana. Težave sicer že odpravljajo, za nemoteno izvajanje laboratorijskih preiskav pa so zagotovili nadomestne laboratorijske zmogljivosti.

Laboratorijske preiskave se izvajajo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana v njihovem laboratoriju. V okviru UKC Ljubljana pa so povečali izvajanje preiskav v laboratoriju Bolnišnice Petra Držaja. "Za vse paciente, ki laboratorijske preiskave potrebujejo, so te zagotovljene," so navedli v UKC Ljubljana.

V UKC Ljubljana paciente tudi prosijo, da se, če je to mogoče, usmerijo v druge urgentne centre, so še navedli in prosili za razumevanje.