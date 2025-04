V Novem mestu odprli nov skate park

Novo mesto, 12. aprila - V Novem mestu so ob glavni avtobusni postaji danes odprli nov skate park, ki je namenjen tako začetnikom kot bolj izkušenim rolkarjem. Park prinaša tudi estetsko in urbanistično izboljšavo do sedaj neizkoriščenega prostora. Projekt v vrednosti 70.000 evrov je potekal od novembra lani, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.