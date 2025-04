Aluminij še vedno za petami Gorice v 2. SNL

Ljubljana, 12. aprila - Nogometaši Aluminija so v 23. krogu 2. slovenske lige po preobratu premagali Dravinjo z 2:1 in bodo tudi po tem krogu za vodilno Gorico zaostajali za točko. Tokrat sta zmago ekipi iz Kidričevega zagotovila zadetka Bambe Sussa in Marka Prenkpalaja. Vsi trije goli so sicer padli v prvem polčasu.