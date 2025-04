Delegacija Hamasa ob nadaljevanju izraelskih napadov na pogajanja v Kairo

Gaza/Tel Aviv, 12. aprila - Izraelske sile nadaljujejo napade na Gazo, pri čemer so bili ponoči in davi v enklavi ubiti najmanj trije ljudje. Ob tem je izraelska vojska sporočila, da je prevzela nadzor nad t. i. koridorjem Morag med mestoma Rafa in Han Junis na jugu. Predstavniki gibanja Hamasa pa naj bi medtem danes prispeli na nov krog pogajanj v Kairu.