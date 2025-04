Pogorelčnik: Cilji manj diskvalifikacij, več zaupanja in bolj poštena tekmovanja

Ljubljana, 12. aprila - Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije Gorazd Pogorelčnik se je v petek udeležil srečanja podkomiteja za opremo in razvoj pri mednarodni smučarski zvezi Fis. Kot je pojasnil v pogovoru za STA, so v Pragi večji del razpravljali o spremembah protokolov merjenja dresov. Cilji so manj diskvalifikacij, več zaupanja in bolj poštena tekmovanja.