Mariborski policisti s kofirajderji opozorili na začetek kolesarske sezone

Maribor, 12. aprila - Mariborski policisti so na začetek kolesarske sezone opozorili skupaj s t. i. kofirajderji, ljubitelji cestnega kolesarstva, s katerimi so se podali na kolesarsko turo. Ob tem so opozarjali na varno udeležbo v prometu. Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 205 kolesarjev, ki so bili kar v 61 odstotkih njihovi povzročitelji.