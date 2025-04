Kandidata pred drugim krogom predsedniških volitev v Ekvadorju praktično izenačena

Guayaquil, 13. aprila - V drugem krogu predsedniških volitev v Ekvadorju se bosta danes pomerila trenutni predsednik in podjetnik Daniel Noboa ter socialistična odvetnica Luisa Gonzalez. V prvem krogu sta bila s približno 44 odstotki glasov skoraj povsem izenačena. Kampanjo so zaznamovale zlasti razprave o kriminalu, nasilju in položaju žensk.