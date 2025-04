Newyorški borzni indeksi teden sklenili z rastjo

New York, 12. aprila - Newyorški borzni indeksi so tudi v petek nihali med velikimi padci in veliko rastjo, teden pa vendarle sklenili precej višje. Borzno trgovanje je bilo v minulem tednu povsem v znamenju carinske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je med drugim poskrbela za padec vrednosti dolarja.