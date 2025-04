Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Skok je sledil upočasnitvi pritiska na dolar in državne vrednostne papirje v zadnjih urah trgovanja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na delniških trgih je sicer odmevalo zaostrovanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko.