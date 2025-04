Združeno kraljestvo od sobote prepoveduje vnos vseh mesnih in mlečnih izdelkov za potnike iz EU

London, 11. aprila - Vlada Združenega kraljestva je danes zaradi preprečevanja širjenja slinavke in parkljevke sprejela ukrep, s katerim vsem potnikom, ki prihajajo iz držav EU, prepoveduje vnos govejega, ovčjega, kozjega in prašičjega mesa ter mlečnih izdelkov za osebno uporabo. Prepoved bo začela veljati od sobote, so sporočile pristojne oblasti.