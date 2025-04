Delo o oživitvi Kanina (12. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Maja Grgič v komentarju Ponudba, ki je ni bilo mogoče zavrniti piše, da je smučišče na Kaninu že drugo zimo zapored zaprto. Upanje na oživitev Kanina so ta teden vzbudili že tretji potencialni vlagatelji, ki so predstavili jasne roke, vrednost naložb in ki že razmišljajo o logistiki za gradnjo objektov ter projekta ne pogojujejo z državno pomočjo.