Sudanske paravojaške sile okrepile napade na zahodu države

Kartum/Bruselj, 11. aprila - Sudanske paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so okrepile napade v regiji Darfur, kjer si prizadevajo prevzeti nadzor nad mestom El Fašer. V bližini mesta so sile RSF napadle taborišče in ubile 32 civilistov, so danes sporočili aktivisti. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je ob dveh letih vojne pozvala k prekinitvi ognja.