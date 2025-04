Večer o nemškem gospodarstvu (12. 4.)

Maribor, 11. aprila - Darja Kocbek v komentarju Išče se treznost piše, da so pred nemškim gospodarstvom zahtevni časi in da je Slovenija med državami, ki so od njega najbolj odvisne. Meni, da Nemčija recesije ne more več preprečiti, ker je v veliki meri posledica zgrešene domače gospodarske politike v zadnjih letih, ki sledi politiki v Bruslju.