Kranj z novelacijo trajnostne urbane strategije do leta 2035

Kranj, 12. aprila - Mestna občina Kranj je pripravila osnutek novelacije trajnostne urbane strategije, ki bo začrtala razvoj Kranja do leta 2035. Dokument temelji na obstoječi strategiji iz leta 2016, hkrati pa, kot so sporočili iz mestne uprave, upošteva nove razmere, potrebe prebivalcev in evropske razvojne usmeritve. Osnutek bo v javni obravnavi do konca aprila.