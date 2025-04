Vreme: Zvečer in ponoči bo prehodno oblačno

Ljubljana, 11. aprila - Ponoči bo prehodno nekaj več oblačnosti. V soboto bo sončno, čez dan bo vetrovno in toplo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bo od severa začelo oblačiti. Sprva bo še pihal jugozahodnik, na severovzhodu bo prehodno zapihal severni veter. Ponoči bo zmerno oblačno, zjutraj se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, popoldne bo pihal veter južnih in zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji že začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Še bo vetrovno in razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka je nad Britanskim otočjem, srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem. Z vetrovi severnih in zahodnih smeri k nam doteka precej suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo oblačnost od severa nekoliko povečala, v krajih vzhodno od nas bo zapihal severni veter. Ponoči bo zmerno oblačno, zjutraj se bo oblačnost umikala. V soboto bo večinoma sončno.