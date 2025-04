V Romuniji zabeležili povečano število medvedov

Bukarešta, 11. aprila - Popis rjavega medveda je pokazal, da je v Romuniji do 13.000 primerkov te zaščitene vrste, kar je precej več od doslej ocenjenih 8000, je v četrtek sporočila vlada v Bukarešti. Oblasti so že večkrat opozorile na preobsežno populacijo in vse večje število napadov na človeka in živino. Aktivisti pa so na drugi strani kritični do odlova.