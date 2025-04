Gorici severnoprimorski obračun s Tolminom

Ljubljana, 11. aprila - Nogometaši Gorice so v 23. krogu 2. slovenske lige gostili Tolmin. Severnoprimorski obračun se je končal z zmago vodilnih Novogoričanov, ki so predzadnje Tolmince odpravili z 2:0. Oba gola sta padla v drugem polčasu, zadela pa sta Luka Marjanac in Ziad Ouled-Haj-M'Hand.