Kitajska zaradi močnega vetra pozvala milijone ljudi, naj ostanejo v zaprtih prostorih

Peking, 11. aprila - Sever Kitajske bo konec tedna zajel močan veter s sunki do 150 kilometrov na uro. Lokalne oblasti svarijo pred resno škodo. Več milijonov ljudi so pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prav tako so odpovedali številna gradbena dela, pouk in prireditve na prostem ter omejili železniški promet.