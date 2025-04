Pristojni pred prazniki opozarjajo na varnost v prometu

Ljubljana, 11. aprila - Policija, Agencija za varnost prometa in drugi pred bližajočimi velikonočnimi prazniki voznike opozarjajo, naj ob zastoju in cestnih zaporah na avtocestah in hitrih cestah ustvarijo reševalni pas. "Pravilno razvrščanje ob zastoju je na avtocesti ključnega pomena, saj lahko reši življenje," so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.