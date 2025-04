Von der Leyen za Financial Times: EU bi lahko uvedla carine na ameriške tehnološke velikane

Bruselj, 11. aprila - EU bi lahko, če trgovinska pogajanja med ZDA in EU ne bodo uspešna, uvedla carine na ameriške tehnološke velikane, kot sta Meta in Google, je v intervjuju za britanski Financial Times dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot morebitni ukrep je izpostavila tudi dajatev na prihodke od oglaševanja digitalnih storitev.