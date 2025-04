Policija preiskuje več vlomov v vozila v Zgornjem Posočju

Bovec, 11. aprila - Policisti policijske postaje Bovec so v četrtek v Zgornjem Posočju obravnavali več vlomov v vozila. Neznani storilci so kradli predvsem nahrbtnike z vsebino, gotovino in druge predmete. V vseh primerih so razbili steklo na vozilu in tako poleg kraje povzročili tudi materialno škodo na vozilih, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.