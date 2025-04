ZN: Žrtve izraelskih napadov v Gazi v veliki meri ženske in otroci

Ženeva, 11. aprila - Združeni narodi so danes opozorili, da ženske in otroci predstavljajo velik delež žrtev izraelskih napadov v zadnjih tednih na območje Gaze. Pri tem so obsodili napade na območja, kamor so se po ukazu o evakuaciji umaknili razseljeni prebivalci enklave. Izraelska dejanja vzbujajo pomisleke glede preživetja Palestincev kot skupine v Gazi.