Rim, 12. aprila - Italija namerava prvič obdavčiti prostitutke. Italijanski statistični urad je namreč uvedel lastno ATECO poslovno kodo za dejavnosti, povezane s spolnimi storitvami. Koda ATECO je klasifikacijski sistem, ki se uporablja za jasno opredelitev in obdavčitev gospodarskih dejavnosti podjetij in honorarnih delavcev, so poročale tuje tiskovne agencije.