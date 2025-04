SBC opozarja na odhode podjetij v sosednje države

Ljubljana, 11. aprila - V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so vlado opozorili na odhode podjetij v sosednje države. "Sosednje države pospešeno vlagajo v stimulativno podjetniško okolje, zato so premiki podjetij iz Slovenije, predvsem na Hrvaško, vedno bolj pogosti," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.