Na izredni seji DZ poslanci o spremembah delovanja ustavnega sodišča

Ljubljana, 11. aprila - Kolegij predsednice DZ je soglasno sklenil, da bo izredna seja DZ v torek, 15. aprila. Na njej bodo obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe ustave glede delovanja ustavnega sodišča, ki bi mu prinesla diskrecijsko pravico pri izbiri zadev, in predlog novele zakona o divjadi in lovstvu. Dogovorili so se tudi o sklicu aprilske seje.