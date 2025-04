Gončin v kazenski pregon več posameznikov na policiji

Ljubljana, 11. aprila - Tožilka Mateja Gončin je danes na Okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov na centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. S tem je sama prevzela kazenski pregon, potem ko so na SDT skoraj v celoti zavrgli njeno kazensko ovadbo v tej zadevi.