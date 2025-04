Ljubljana, 11. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na vipavski hitri cesti pred Selom proti Vrtojbi oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Framom in počivališčem Polskava proti Ljubljani ter na cesti Vodice-Moste.