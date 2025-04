Rižanski in Istarski vodovod za novo povezavo

Koper, 11. aprila - Rižanski vodovod Koper in Istarski vodovod Buzet se dogovarjata za nov projekt in tretjo povezavo med vodovodoma. Ta bo prebivalcem obmejnih vasi, slovenskega Rakitovca in hrvaškega Bresta, zagotovila trajno in stabilno vodooskrbo, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda.