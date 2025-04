Med pridržanimi v protikorupcijski preiskavi na Hrvaškem pevec skupine Hladno pivo

Zagreb/Buje, 11. aprila - Hrvaška policija in uslužbenci urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so danes v okviru protikorupcijske preiskave prijeli Mileta Kekina, pevca nekdanje glasbene skupine Hladno pivo in soproga poslanke in kandidatke zeleno-leve stranke Zmoremo! na nedavnih predsedniških volitvah Ivane Kekin, poročajo hrvaški mediji.