Delnice na Ljubljanski borzi v povprečju malenkost dražje

Ljubljana, 11. aprila - Na Ljubljanski borzi so se ta teden razmere ob negotovosti predvsem zaradi nepredvidljive carinske politike ZDA umirile. Potem ko je osrednji indeks prejšnji teden izgubil skoraj šest odstotkov, je ta teden zrasel za 1,66 odstotka in se oblikoval pri 1937,88 točke. Borzni posredniki so opravili za 33,5 milijona evrov poslov.