Avstrijske gore lani terjale več kot 300 življenj

Dunaj, 11. aprila - V avstrijskih gorah je lansko leto umrlo 309 ljudi, kar je največ v zadnjih desetih letih. Ob tem je bilo poškodovanih 9324 ljudi. Največ smrtnih žrtev je bilo Avstrijcev, sledili pa so nemški državljani. Avstrijske gore pa so lani terjale tudi življenje slovenskega državljana, so v četrtek sporočili iz upravnega odbora za varnost v gorah (ÖKAS).